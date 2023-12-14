Мурманчан приглашают на бесплатные каткиС 1 января 2024 года в регионе появятся новые маршруты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.12.23 12:00

Жители СЗФО составили рейтинг профессий, по которым проще и сложнее всего найти работу с достойной зарплатой

В ходе исследования респонденты могли ответить на вопрос о том, специалистам каких профессий проще всего найти работу в их городе. Выяснилось, что больше треть опрошенных в регионах СЗФО (30%), считают, что водители и курьеры могут найти работу с высокой зарплатой без проблем.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, какие профессии, по их мнению, в 2023 году могли дать самые высокие зарплаты, и, наоборот, представителям каких профессий приходится долго искать работу с достойным заработком.

В ходе исследования респонденты могли ответить на вопрос о том, специалистам каких профессий проще всего найти работу в их городе. Выяснилось, что больше треть опрошенных в регионах СЗФО (30%), считают, что водители и курьеры могут найти работу с высокой зарплатой без проблем. На второе место по успешному построению карьеры респонденты поставили продавцов (29%), а также врачей (29%). Ещё 24% жителей СЗФО верят, то успешно найти высокооплачиваемую работу могут айтишники и менеджеры по продажам. Четверть (25%) опрошенных верят в большую зарплату у рабочих (наглядно на диаграмме 1).

«Интересно, что сами представители ИТ-индустрии далеко не так оптимистичны, как остальные люди. Так, лишь треть из них (33%) в ходе опроса указали, что им проще всего построить карьеру с высокой зарплатой, чем остальным. 54% их коллег с этим мнением не согласны. В данном случае восприятие людей внутри профессии близко к истине. Это подтверждает, в частности, уровень конкуренции в ИТ-отрасли. Так, на данный момент в целом по стране на одну вакансию в этой сфере приходится 7,5 резюме. В разрезе конкретных ИТ-профессий ситуация еще сложнее. Например, на одну вакансию гейм-дизайнера приходится до 52 резюме, дата-сайентиста – 24, аналитика данных – 15, тестировщика - 11. Это достаточно высокие показатели, говорящие о сложности поиска работы. Для сравнения в сфере рабочего персонала уровень конкуренции кратно ниже – 1,9 резюме на вакансию и спрос у компаний намного выше.

При этом кроме конкуренции нужно учитывать и предлагаемую зарплату. Так, если в 2021 году действительно доход ИТ-специалистов достаточно активно рос и мог достигать даже на джуниорских позициях показателей выше рынка, то в 2023 году ситуация другая. Сейчас предлагаемая зарплата в ИТ-сфере в целом по стране порядка 63 тысяч и сильной динамики не наблюдается как раньше. А в сфере рабочего персонала уже более 64 тысяч и продолжает расти, в строительстве – более 66 тысяч, в области транспорта и доставки – почти 72 тысячи. Таким образом, в сегментах рынка труда с высоким дефицитом кадров уровень зарплат повышается существенно быстрее», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.  

А вот с точки зрения сложности поиска работы с достойной зарплатой ситуация другая: треть (35%) опрошенных отметили, что сложнее всего найти высокую зарплату в СЗФО педагогам и учителям. Близко к ним в рейтинге стоят вновь айтишники – 30% опрошенных считают, что высокий доход в ИТ-сфере не так просто найти. Также жители СЗФО не верят, что высокую зарплату можно получить имея рабочую или медицинскую специальность – об этом заявили 22% опрошенных (наглядно на диаграмме 2).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО составили рейтинг профессий, по которым проще и сложнее всего найти работу с достойной зарплатой-PRO Валюту (16+)В Мурманской области на 2026 год предусмотрен профицит областного бюджета в сумме 1,5 млрд рублей-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС уже третий год подряд входит в число лучших атомных станций России в области культуры безопасности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Проект закона об областном бюджете на 2024 год и последующий двухлетний период принят Мурманской областной Думой в окончательном чтении
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика