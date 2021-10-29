Жители СЗФО составляют «белый список» работодателей

Около тысячи компаний (среди которых есть и 85 компаний из СЗФО) прошли на финальный этап Рейтинга работодателей России от hh.ru. Теперь лучших из лучших выберут соискатели. Голосование на сайте https://rating.hh.ru/ продлится по 31 октября: у жителей СЗФО есть ещё время, чтобы принять участие в составлении «белого списка» работодателей и поддержать в том числе региональные компании.

Рейтинг работодателей России — проект, который hh.ru запустил более 10 лет назад. Его задача — оценить то, как в компании относятся к сотрудникам. Рейтинг полностью независимый, участие в нем бесплатное. Заявки в этом году подали почти две тысячи компаний со всей страны, в финал прошли около тысячи – почти в два раза больше, чем год назад.

В финал Рейтинга-2021 попали компании, которые успешно преодолели первые два этапа: провели онлайн‑опрос eNPS сотрудников компании и заполнили HR‑анкету. Наиболее активно на звание лучших претендуют работодатели из ИТ-отрасли (17% от общего числа финалистов), промышленное производство (13%) и розничные сети (9%).

Финальный этап представляет собой опрос соискателей: любой, кто зарегистрирован на hh.ru, может принять участие в составлении «белого списка» работодателей, проголосовав за лучшие компании. Сегодня свой выбор сделали уже 225 тысяч человек – на 83% больше, чем в прошлом году. Голосование продлится по 31 октября включительно: чтобы принять участие и поддержать лучшие компании, есть ещё время.

«Решение об участии в Рейтинге компании принимают самостоятельно: этот список составляет не hh.ru — мы никого не «добавляем» и не «удаляем», формирование происходит по результатам независимых оценок. Чтобы принять участие в Рейтинге, работодатели проделывают большую работу — проводят опрос сотрудников, заполняют внушительную HR-анкету. Это уже характеризует их как компании, для которых важны не только прибыль и имидж на бизнес-арене, но и то, как выглядит их бренд работодателя. Добавлю, что к участию в Рейтинге допускаются только компании численностью от 100 человек. Такое ограничение необходимо для релевантной выборки при исследовании eNPS», - рассказывает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

23% компаний, прошедших в финал Рейтинга работодателей hh.ru, — это небольшие организации с численностью от 100 до 250 сотрудников, 31% — средние компании до тысячи человек, 33% — крупные до пяти тысяч, 13% — крупнейшие более пяти тысяч. Именно в рамках этих четырех групп будут ранжироваться все участники: небольшие компании соревнуются с равными себе, а гиганты бизнеса соперничают друг с другом в «своем весе». Также будут выделены субрейтинги по критериям оценки: самые высокоразвитые HR-процессы, самые лояльные сотрудники и самые популярные компании у соискателей

Напомним, в 2020 году Рейтинг крупнейших компаний возглавила Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», а в топ-10 самых лучших вошли «Газпром Нефть», «Kaspersky», «Сбербанк», «Mars», «2ГИС», «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», «СИБУР», «Tele2» и «Национальная Медиа Группа».