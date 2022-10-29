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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.22 12:00

Жители СЗФО составляют «белый список» работодателей

130 компаний из Петербурга, Калининградской, Архангельской областей, а также Коми и Карелии вышли в финал Рейтинга работодателей России от hh.ru. Теперь выбор за соискателями: принять участие в подготовке «белого списка» работодателей ещё можно до 31 октября включительно на сайте https://rating.hh.ru/.

Рейтинг работодателей России проводится с 2010 года. Участие в нём бесплатное, при этом каждая компания самостоятельно подаёт заявку. В финал Рейтинга-2022 попали работодатели, которые успешно преодолели первые два этапа: провели онлайн‑опрос сотрудников компании и заполнили HR‑анкету. Теперь предстоит самый ответственный этап: оценка компаний со стороны соискателей.

«Опросы соискателей и сотрудников в общей оценке работодателя имеют больший «вес». От них зависят 80% «успеха» компании в рейтинге, остальные 20% приходятся на HR-анкеты. Жители СЗФО могут принять участие в составлении «белого списка» работодателей до 31 октября, проголосовав за компании, в которых сами хотели бы работать. На странице опроса мы просим кандидатов проголосовать за компании, в которых они хотели бы работать. Все компании-участники делятся на группы в соответствии с указанной в профиле сферой деятельности, при этом в каждой группе соискатель может выбрать не более трёх организаций. Выразить свою симпатию компаниям могут только авторизированные на hh.ru пользователи. Причём сотрудники, даже имея резюме на hh.ru, не могут голосовать за своего работодателя, иначе компанию-нарушителя ждёт дисквалификация», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

В этом году в рейтинге зарегистрировались почти 2000 компаний и 1081 из них вышла в финал. 47% финалистов – работодатели Москвы, 11% – работодатели Санкт-Петербурга, по 3% - компании из Московской, Свердловской, Новосибирской областей, а также из Республики Татарстан. Наиболее активно на звание лучших претендуют работодатели из ИТ-отрасли (17% от общего числа финалистов), промышленное производство (13%), розничные сети (8%), строительные компании (7%), а также компании из отрасли оптовой торговли и медицины (по 6%).

Результаты будут опубликованы в феврале 2023 года. Все финалисты, в зависимости от численности сотрудников, поделятся на четыре группы: крупнейшие, крупные, средние, небольшие компании. Кроме того, рейтинг позволит узнать, где самые продвинутые HR-процессы, какие компании являются «любимчиками» у сотрудников, а какие — у соискателей. Для этих целей составляются субрейтинги — здесь места распределяются по оценкам HR-специалистов, работников и кандидатов.

Напомним, в 2021 году рейтинг возглавил «СберБанк». Подробно о лидерах прошлых лет – по ссылке.  

 

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