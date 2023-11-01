Жители СЗФО стали больше симпатизировать идее цифрового рубля

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Северо-Западного федерального округа и выяснила, как они относятся к перспективе перехода на цифровой рубль.

На сегодняшний день лишь 5% трудоустроенных жителей СЗФО, прошедших опрос, получают всю заработную плату наличными, ещё 12% - частично наличными, частично на карту. 83% получают всю сумму на банковскую карту. По сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась, хотя доля наличных расчётом между работодателями и сотрудниками несколько возросла.

При этом получать полную сумму заработной платы в цифровых рублях сейчас готовы сразу 31% жителей СЗФО (год назад таких было лишь 4%). То есть за год число соискателей и работников, готовых перейти на зарплату в цифровых рублях в СЗФО выросло на 27%. Также сейчас ещё 3% готовы получать цифровыми рублями часть зарплаты, но не более 50% (года назад 7%).

Ещё 23% работников СЗФО однозначно не готовы переходить на расчеты в цифровых рублях (год назад таких было 31%), остальные 43% затруднились ответить (год назад – 55%). Любопытно, что доля противников цифрового рубля наиболее высока среди представителей профессиональных сфер «Административный персонал» (64%) и «Финансы, бухгалтерия» (60%). Сторонников полного перевода зарплаты в новую форму рубля чаще всего можно встретить среди маркетологов (26%).

Противники перевода заработной платы в цифровые рубли чаще всего объясняют свою позицию тем, что не понимают, где и как ими рассчитываться (66%), не доверяют новым технологиям (47%) и опасаются мошенников (43%). Кроме того, 19% в принципе предпочитают наличные, а 15% опасаются комиссий.

Примечательно, что со стороны компаний-работодателей отношение к цифровому рублю неоднозначное. Так, 19% компаний уже готовы выдавать зарплату своим сотрудникам в цифровых рублях. Ещё 1% готовы платить часть зарплаты в «цифре». Не планируют такую практику 33% опрошенных работодателей. А 46% затруднились ответить.

При этом 43% компаний, прошедших опрос, в целом были бы готовы участвовать в пилотном проекте ЦБ РФ по тестированию цифрового рубля на реальных операциях и клиентах.