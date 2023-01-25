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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.23 12:00

Жители СЗФО стали чаще искать подработку

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь на данный момент задумываются работники сферы спорта, красоты, представители сферы науки и образования, а также работники сферы искусства и маркетинга. Меньше всего нуждаются в дополнительном заработке и ищут подработку соискатели из сферы добычи сырья.

Служба исследований hh.ru выяснила потребность местных работников в подработке и дополнительном заработке.

Уровень востребованности подработки в целом по России по сравнению с прошлым кварталом упал на 0,05 пункта и составил –0,23 пункта. Исследование hh.ru показывает, что меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Москвы и Московской области. Противоположная ситуация наблюдается в Дальневосточном ФО – здесь самая высокая потребность в дополнительном заработке у населения.

Потребность подработки - показатель, оценивающий ожидания соискателей: чем ближе индекс к положительным значениям, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее материальное положение соискателя, и тем важнее для него подработка.

Важно, что за последние три месяца в целом по России потребность в подработке у населения выросла на 3% (до 53%). Также на 2% выросла доля россиян, которые уже имеют дополнительный заработок кроме основной работы (с 7% до 9%). При этом упала доля тех, кому не нужен дополнительный заработок: с 17% до 19%.

По регионам СЗФО: 36% опрошенных хотят найти подработку в дополнение к основному доходу. Это на 11% больше, чем в конце 2022 года, а также на 3% больше по сравнению с показателями 2021 года. Не нужна подработка 58% местным респондентам (за квартал число таких респондентов упало на 3%). У 6% опрошенных жителей СЗФО подработка уже есть. Остальные затруднились ответить.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь на данный момент задумываются работники сферы спорта, красоты, представители сферы науки и образования, а также работники сферы искусства и маркетинга. Меньше всего нуждаются в дополнительном заработке и ищут подработку соискатели из сферы добычи сырья.

При этом по сравнению с показателями конца 2022 года сильнее всего потребность в дополнительном заработке выросла у медицинских работников, юристов, а также ИТ-специалистов (наглядно на диаграмме).

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