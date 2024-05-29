Жители СЗФО стали чаще увольняться по собственному желанию
Большое исследование настроений работников, проведённое аналитиками hh.ru, показало, что каждый пятый опрошенный (20%) в регионе в начале этого года ощущает нестабильность на работе вплоть до угрозы увольнения. Интересно, что по сравнению с началом прошлого года доля таких работников сократилась на 5%.
Не видят проблем и чувствуют стабильность в завтрашнем дне на работе 80% жителей СЗФО (за год доля таких работников выросла на 5%). Остальные затруднились ответить.
В «минус» по настроениям ушли
В разрезе других регионов страны чаще других жалуются на утрату ощущения стабильности на работе жители Кемеровской области (сразу 29% опрошенных жителей региона), Удмуртии (22%), Свердловской, Нижегородской областей (по 21%), Красноярского края (21%) и Москвы (20%).
В разрезе профессий: сильнее всего нестабильность ощущают топ-менеджеры и специалисты по продажам (по 22% в каждой профсфере), а ещё 20% административных работников.
Позитивно оценивают
Среди других регионов страны стабильней всего себя чувствуют жители Иркутской области и Приморья (по 83%), Ставрополья и Саратовской области (по 82%). Таким образом, регионы СЗФО входят в десятку по ощущению стабильности у работников среди других регионов.
Среди профессий лучше других оценивают обстановку на работе работники общепита и туризма, работники из сферы ритейла, рабочие, медики и транспортники.
По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? (без учёта ваших намерений). Ответы работников в разрезе по профессиональных сфер, опрос hh.ru, 2024 год, ответы в %:
|
|
да
|
нет
|
затрудняюсь ответить
|
Автомобильный бизнес
|
9
|
78
|
13
|
Административный персонал
|
20
|
72
|
8
|
Безопасность
|
19
|
68
|
14
|
Высший менеджмент
|
22
|
70
|
8
|
Добыча сырья
|
15
|
70
|
15
|
Закупки
|
16
|
75
|
9
|
Информационные технологии
|
17
|
76
|
7
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
13
|
73
|
14
|
Маркетинг, реклама, PR
|
19
|
73
|
7
|
Медицина, фармацевтика
|
15
|
76
|
9
|
Наука, образование
|
14
|
75
|
11
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
22
|
70
|
8
|
Производство, сервисное обслуживание
|
16
|
74
|
10
|
Рабочий персонал
|
15
|
76
|
10
|
Розничная торговля
|
16
|
77
|
7
|
Строительство, недвижимость
|
19
|
69
|
12
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
17
|
76
|
7
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
16
|
82
|
2
|
Управление персоналом, тренинги
|
18
|
71
|
11
|
Финансы, бухгалтерия
|
19
|
71
|
10
|
Юристы
|
18
|
74
|
8
Интересно, что за год в регионах СЗФО доля тех, кто решил уволиться по собственному желанию выросла на 8% и сейчас доходит до 68% (по данным опроса). Из-за сокращения потеряли работу 9% (за год доля таких уволенных упала в СЗФО на 5%), из-за реорганизации компании ещё 5% (-1% за год), из-за невыполнения плана – 1%.