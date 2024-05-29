Жители СЗФО стали чаще увольняться по собственному желанию

Большое исследование настроений работников, проведённое аналитиками hh.ru, показало, что каждый пятый опрошенный (20%) в регионе в начале этого года ощущает нестабильность на работе вплоть до угрозы увольнения. Интересно, что по сравнению с началом прошлого года доля таких работников сократилась на 5%.

Не видят проблем и чувствуют стабильность в завтрашнем дне на работе 80% жителей СЗФО (за год доля таких работников выросла на 5%). Остальные затруднились ответить.

В «минус» по настроениям ушли

В разрезе других регионов страны чаще других жалуются на утрату ощущения стабильности на работе жители Кемеровской области (сразу 29% опрошенных жителей региона), Удмуртии (22%), Свердловской, Нижегородской областей (по 21%), Красноярского края (21%) и Москвы (20%).

В разрезе профессий: сильнее всего нестабильность ощущают топ-менеджеры и специалисты по продажам (по 22% в каждой профсфере), а ещё 20% административных работников.

Позитивно оценивают

Среди других регионов страны стабильней всего себя чувствуют жители Иркутской области и Приморья (по 83%), Ставрополья и Саратовской области (по 82%). Таким образом, регионы СЗФО входят в десятку по ощущению стабильности у работников среди других регионов.

Среди профессий лучше других оценивают обстановку на работе работники общепита и туризма, работники из сферы ритейла, рабочие, медики и транспортники.

По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? (без учёта ваших намерений). Ответы работников в разрезе по профессиональных сфер, опрос hh.ru, 2024 год, ответы в %:

да нет затрудняюсь ответить Автомобильный бизнес 9 78 13 Административный персонал 20 72 8 Безопасность 19 68 14 Высший менеджмент 22 70 8 Добыча сырья 15 70 15 Закупки 16 75 9 Информационные технологии 17 76 7 Искусство, развлечения, массмедиа 13 73 14 Маркетинг, реклама, PR 19 73 7 Медицина, фармацевтика 15 76 9 Наука, образование 14 75 11 Продажи, обслуживание клиентов 22 70 8 Производство, сервисное обслуживание 16 74 10 Рабочий персонал 15 76 10 Розничная торговля 16 77 7 Строительство, недвижимость 19 69 12 Транспорт, логистика, перевозки 17 76 7 Туризм, гостиницы, рестораны 16 82 2 Управление персоналом, тренинги 18 71 11 Финансы, бухгалтерия 19 71 10 Юристы 18 74 8

Интересно, что за год в регионах СЗФО доля тех, кто решил уволиться по собственному желанию выросла на 8% и сейчас доходит до 68% (по данным опроса). Из-за сокращения потеряли работу 9% (за год доля таких уволенных упала в СЗФО на 5%), из-за реорганизации компании ещё 5% (-1% за год), из-за невыполнения плана – 1%.