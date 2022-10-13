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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 12:00

Жители СЗФО стали хуже оценивать свои шансы на успешное трудоустройство

Среди основных причин почему жители СЗФО не могут найти работу респонденты чаще всего называют «игнорирование компаниями-работодателей резюме кандидатов» (так заявили ещё 60% опрошенных). Ещё одна причина проблем с поиском работы - низкая зарплата, которая является основным демотивирующим фактором во время поиска работы – так ответили 36% местных жителей.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей и выяснила, как представители разных регионов и профессий оценивают свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца.

По доле уверенных в своих силах соискателей регионы СЗФО заняли 3 место в стране, обогнав Дальневосточный ФО, но пропустив вперед Сибирский ФО.

60% местных соискателей в целом уверены, что в ближайшее время смогут найти работу (по России – 60%). Интересно, что по сравнению с предыдущим вторым кварталом этого года доля таких респондентов в регионах СЗФО снизилась на 1%.  

Если смотреть в разрезе последних лет, видно, что после кризиса 2020 года настроения россиян в вопросе быстрого поиска работы улучшались с каждым кварталом. Например, в начале 2020 боялись, что не найдут работу в ближайшей перспективе 39%, то сейчас уже на 4% меньше.

Ещё 36% соискателей на Северо-Западе испытывают неуверенность относительно того, получится ли найти новую работу в ближайшем будущем, по России в целом таких – 35%. 

Уверенность в том, что в скором времени удастся найти работу, чаще всего испытывают представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (72%), «Продажи, обслуживание клиентов» (68%), а также «Маркетинг, реклама, PR» и «Розничная торговля» (по 65%). И наоборот – неуверенные в своих шансах соискатели чаще всего встречаются в сферах «Страхование» (50%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (44%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (40%).

Среди основных причин почему жители СЗФО не могут найти работу респонденты чаще всего называют «игнорирование компаниями-работодателей резюме кандидатов» (так заявили ещё 60% опрошенных). Ещё одна причина проблем с поиском работы - низкая зарплата, которая является основным демотивирующим фактором во время поиска работы – так ответили 36% местных жителей.

Так как респонденты могли называть целый ряд причин и проблем, с которыми они сталкиваются во время поиска работы, люди отмечали и такие: 30% соискателей отталкивает от потенциального работодателя отсутствие информации о зарплате в вакансиях. Ещё 25% не устраивает местоположение компании и время, которое придётся тратить на поездки на работу. 27% респондентов считают, их навыки не соответствуют требованиям работодателей, ещё 16% заявили, что их знания устарели и они мало конкурентны. 19% соискателей опасаются отсева по возрасту (наглядно на диаграмме).

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