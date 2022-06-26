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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.22 14:00

Жители СЗФО уверены, что занятия спортом помогают им быть эффективными на работе

Сильнее всего уверены в пользе спорта респонденты старшего возраста: 61% опрошенных старше 55 лет верят в позитивное влияние спорта на состояние работника. А вот меньше всего верят в такую идею молодые специалисты до 24 лет: лишь 32% опрошенных из этой возрастной когорты.

Исследование hh.ru, проведенное среди трудящихся жителей СЗФО показало, что 81% опрошенных уверены, что занятия спортом помогают им легче справляться с рабочими обязанностями, рутиной и проблемами. Не верят в такое 19% жителей СЗФО.

Сильнее всего уверены в пользе спорта респонденты старшего возраста: 61% опрошенных старше 55 лет верят в позитивное влияние спорта на состояние работника. А вот меньше всего верят в такую идею молодые специалисты до 24 лет: лишь 32% опрошенных из этой возрастной когорты.

Больше всего верят в то, что занятия спортом помогают быть более эффективными на работе представители бухгалтерской и финансовой сферы (51% опрошенных из этой области), топ-менеджеры (46%), юристы и маркетологи (по 45% в каждой области). С другой стороны, совершенно не верят в подобную идею представители сферы административного персонала: 42% высказались против, а также 32% работников транспортной сферы.

При этом жители СЗФО оказались достаточно спортивными: 90% опрошенных заявили, что занимаются спортом, из них 47% делают это регулярно, 37% время от времени, а 6% занимаются сезонными видами спорта. И лишь 10% не практикуют спорт вообще. В данном случае жители СЗФО оказались на 2 месте по России по числу занимающих спортом после жителей Кавказского ФО (92%).

Самыми активными в спорте оказались работники сферы безопасности (61%), строители (51%), ИТ-специалисты и маркетологи (по 48%), а также эйчары (47%). Меньше всего уделяют внимание физнагрузкам представители сферы административного персонала (20% отрицательных ответов) и искусства (17%).

Больше всего жителям СЗФО, судя по данным опроса, нравится занятия фитнесом (38%), а также бег (37%), плавание (26%), лыжный спорт (14%), а также боевые искусства и легкая атлетика (по 12%) (наглядно на диаграмме). 

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