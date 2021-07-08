Жители СЗФО все больше упоминают о вакцинации в резюме

Аналитики hh.ru проанализировали содержание вакансий и резюме, размещенных летом 2021 года, на предмет упоминания наличия тестирования/вакцинации от COVID-19.

Количество резюме, в которых соискатели из регионов СЗФО сообщили потенциальным работодателям о прохождении вакцинации от COVID-19, по итогам июня, достигло более 1000 резюме, что в три раза больше, чем в мае этого года. В целом от общего числа российских резюме с указанием прохождения вакцинации на регионы СЗФО приходится около 10%.

Темпы роста упоминаний в резюме о прохождении вакцинации с начала года растут в среднем на 30–40% ежемесячно. Очевидно, что соискатели упоминают свой статус вакцинации как дополнительное преимущество при поиске работы. В июне-июле в лидерах по числу упоминаний вакцинации находятся соискатели, в сфере продаж, в строительстве, ИТ, туризме, HoReCa и среди рабочего персонала. В аутсайдерах по числу упоминаний вакцинации – соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервиса.

Со стороны работодателей требования к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счёт компании выросли на 58% с начала года и в июне достигли более 2000, на регионы СЗФО приходится 19% от всего объёма вакансий с упоминанием вакцинации. В отличие от соискателей, которые от месяца к месяцу всё чаще указывают наличие теста/вакцины, работодатели снижали количество таких требований в апреле и мае до 1000, в то время как с января по март показатель держался на уровне 1300.

Чаще всего упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счёт компании можно встретить в вакансиях в сфере медицины и фармацевтики, в продажах, рабочем персонале, строительстве, транспорте и логистики, туризме и HoReCa.