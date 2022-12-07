Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе

61% трудящихся в СЗФО считают, что выгорели на работе из-за невнимательности руководства и отсутствия поддержки. Это выяснилось в ходе опроса жителей СЗФО, который провели hh.ru, крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, и health tech компания AIBY.

Основным триггером выгорания, связанным непосредственно с работой, 61% трудящихся в регионах СЗФО считают не соответствующий ожиданиям размер заработной платы. На втором месте - усталость от большого объёма задач, её назвали 52% опрошенных на Северо-Западе. 50% опрошенных гнетёт отсутствие тёплых, доверительных отношений в коллективе. 47% считают невнимательность руководства и отсутствие поддержки одним из триггеров эмоционального истощения на работе. 21% считают, что выгорание связано с невозможностью гибкого графика и удалённой работы. 3% опрошенных рассказали, что им не хватает корпоративных выездов и офлайн-мероприятий.

Интересно, что на невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент (71%), а также ИТ-специалисты (70%). На несоответствие зарплаты активнее прочих ожиданиям жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объем задач – маркетологи (71%), а на отсутствие доверительных отношений в коллективе – работники науки и образования (50%).

В разрезе пола: мужчины на 7% чаще женщин выгорают из-за невнимательности руководства. При этом женщины на 8% чаще мужчин подвержены эмоциональному истощению на работе из-за усталости от большого объёма задач, невозможности работать на удаленке. Также женщины и на 4% чаще мужчин выгорают из-за зарплаты, которая не соответствует их ожиданиям.

Среди личных причин выгорания главными жители СЗФО называют неудовлетворенность своим финансовым состоянием (65%), отсутствие возможности для полноценного отдыха (55%), проблемы со здоровьем (38%), а также недовольство жильем и окружающей обстановкой (29%). Кроме того, заметную роль в выгорании жителей СЗФО играют отсутствие близких друзей и подруг (20%), неудовлетворительные отношения с родителями или детьми (15%), отсутствие партнера или любимого человека (21%). Наиболее редкие личные причины выгорания – это неудовлетворенность своим внешним видом (8%), а также отсутствие детей при желании их иметь (5%).

С точки зрения профессиональной принадлежности неудовлетворенность финансовым состоянием чаще всех испытывают юристы (81%), от отсутствия возможности для полноценного отдыха заметнее всего страдают маркетологи (64%), проблемы со здоровьем чаще других испытывают работники науки и образования (42%), а неудовлетворенность жильем и окружающей обстановкой – ИТ-специалисты (41%).

Опять же в разрезе пола: женщины на 10% чаще мужчин чувствуют фрустрацию из-за отсутствия возможности для полноценного отдыха, на 7% чаще выгорают из-за проблем со здоровьем. А мужчины на 2% чаще женщин испытывают эмоциональное истощение из-за отсутствия в их жизни любимого человека.