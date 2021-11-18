Жители СЗФО за экологию: сбор макулатуры и батареек, бонусы сотрудникам на экологическом транспорте

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какие экологические инициативы поддерживают российские компании, используются ли в офисе одноразовая пластиковая посуда, как жители СЗФО относятся к предложению запретить использование не перерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда, а также насколько важна экологическая политика при поиске места работы.

Почти каждый третий (26%) опрошенный в СЗФО отметил, что его компания поддерживает экологические инициативы, особенно в отраслях «Наука и образование» (42%) и «Строительство и недвижимость» (41%). У половины опрошенных в СЗФО в офисе отсутствует одноразовая пластиковая посуда (69%) – это самый высокий показатель по России на момент опроса.

В топ поддерживаемых экологических инициатив в компаниях СЗФО входят: сбор макулатуры (53%), сбор отработанных батареек (43%), электронный документооборот, минимальное использование бумаги (52%), экономия электроэнергии (энергоэффективные лампы, датчики движения) (54%). Среди прочего респонденты указали: сбор пластиковых карт и пластиковой пленки, уборка мусора с берегов рек, раздельный сбор мусора в офисе, экономия воды, озеленение городских территорий, сдача старой оргтехники на утилизацию и экотакси. 6% опрошенных компаний из СЗФО практикуют бонусы для сотрудников, которые пользуются экологически чистым транспортом (велосипед, самокат), интересно, что доля таких компаний в регионах СЗФО выше, чем в Москве.

В целом, более половины (53%) респондентов из СЗФО согласны с предложением запретить использование не перерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда. Особенно эту идею поддерживают представители проф. области «Искусство, развлечения, масс-медиа» (76%) и «Наука и образование» (71%).

При этом для 42% опрошенных жителей СЗФО важна экологическая политика компании при поиске места работы – это вновь самый высокий показатель по России. Причем женщинам этот фактор наиболее важен, чем мужчинам (39% и 32% соответственно). Особенно на экологическую политику компании обращают внимание представители проф. области «Искусство, развлечения, масс-медиа» (47%) и «Наука и образование» (45%). Совершенно не интересуются экологической политикой компании при поиске работы 25% опрошенных в СЗФО.