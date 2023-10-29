Жители Терского района продолжают оказывать помощь мобилизованным военнослужащим, находящимся в зоне СВО

В рамках гуманитарной акции «Север помогает» передана помощь адресно для бойцов 200-й бригады.

«Продукты питания, необходимое оборудование, медикаменты, гигиенические средства, нательное бельё, зимние спальные мешки, резиновые сапоги, блиндажные свечи и т.д. отправятся в общей большой партии помощи на место дислокации бойцов. В ноябре готовится партия помощи мобилизованным по месту назначения, уже готовы маскировочные сети, необходимые комплектующие для коптеров, укрывной материал, инструменты, а также медикаменты, кондитерские изделия и, конечно, письма поддержки от наших детей. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне! Отдельное спасибо жителям деревни Чаваньга и Ольге Клещевой. Специалисту отдела городского хозяйства администрации Терского района Наталье Чертовой за доставку посылок с вертолёта на место сбора в Умбу. Спасибо отделению почтовой связи за оказываемую помощь. Геннадию Попову и Артуру Соколову за оперативное решение вопросов, связанных с доставкой помощи. Анне Шунаевой за работу в пункте Умбы по изготовлению сетей и тем, кто приходит в Пункт. Спасибо всем за понимание и помощь», – рассказала Рамиля Хайруллина, депутат городского Совета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Собранные вещи и финансовые средства для последующего приобретения предметов первой необходимости можно принести на официальный пункт сбора в Дом Культуры Умбы, расположенный по адресу: Терский район, п.г.т. Умба, ул. Беломорская, 1а. Время работы пункта: пн. – пт. – 13.00 – 20.00.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/terskij-rajon-peredal-pomosh-voennosluzhashim