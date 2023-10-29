Крайности инженерных решений: в Индии впервые вышли на дороги водородные автобусы, а немецкие студенты разработали модель подводной лодки с педальным приводомКадровые дефициты октября: аналитики hh.ru узнали, какие профессии сейчас самые дефицитные, а где конкуренция бьёт все рекорды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.10.23 10:00

Жители Терского района продолжают оказывать помощь мобилизованным военнослужащим, находящимся в зоне СВО

В рамках гуманитарной акции «Север помогает» передана помощь адресно для бойцов 200-й бригады.

«Продукты питания, необходимое оборудование, медикаменты, гигиенические средства, нательное бельё, зимние спальные мешки, резиновые сапоги, блиндажные свечи и т.д. отправятся в общей большой партии помощи на место дислокации бойцов. В ноябре готовится партия помощи мобилизованным по месту назначения, уже готовы маскировочные сети, необходимые комплектующие для коптеров, укрывной материал, инструменты, а также медикаменты, кондитерские изделия и, конечно, письма поддержки от наших детей. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне! Отдельное спасибо жителям деревни Чаваньга и Ольге Клещевой. Специалисту отдела городского хозяйства администрации Терского района Наталье Чертовой за доставку посылок с вертолёта на место сбора в Умбу. Спасибо отделению почтовой связи за оказываемую помощь. Геннадию Попову и Артуру Соколову за оперативное решение вопросов, связанных с доставкой помощи. Анне Шунаевой за работу в пункте Умбы по изготовлению сетей и тем, кто приходит в Пункт. Спасибо всем за понимание и помощь», – рассказала Рамиля Хайруллина, депутат городского Совета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Собранные вещи и финансовые средства для последующего приобретения предметов первой необходимости можно принести на официальный пункт сбора в Дом Культуры Умбы, расположенный по адресу: Терский район, п.г.т. Умба, ул. Беломорская, 1а. Время работы пункта: пн. – пт. – 13.00 – 20.00.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/terskij-rajon-peredal-pomosh-voennosluzhashim

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Любовь не по сценарию». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)Госжилстройнадзор помог решить проблему мурманского ТСЖ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика