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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.24 13:00

Жители заполярной столицы могут задать вопросы и обратиться за помощью по волнующим их проблемам во время живого общения с главами управлений округов города Мурманска

Еженедельно такие встречи проводятся по инициативе главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина во всех округах областного центра. Так, на прошедшей неделе состоялось три таких встречи.

Глава Ленинского округа Андрей Костин совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска Любовью Лычкиной и Александром Залесным побеседовали с жителями дома №8/5 по улице Свердлова. После обращения мурманчан была проведена расчистка проезда вдоль дома. Кроме того, в ходе встречи северяне обсудили вопросы содержания лотка и трубопроводов ливневой канализации, пожаловались на провал асфальтобетонного покрытия дворового проезда после проведения земляных работ и на состояние подвального помещения дома.

На встрече возле дома №8 по улице Софьи Перовской мурманчане рассказали главе Октябрьского округа Елене Ширшовой о проблемах с вывозом крупногабаритного мусора. После встречи работы, контейнерная площадка уже приведена в порядок.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу встретился с жителями дома №11 по пр. Михаила Бабикова. В числе вопросов - содержание подвального помещения, отсутствие ограждений зелёной зоны, недостаточное освещение фонарных столбов. Также жители попросили закрасить граффити на фасадах домов №№11, 9. Ранее жильцы дома №18 по улице Достоевского обратили внимание на качество содержания крыльца. Работы были проведены – крыльцо расчищено от снега и наледи.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27045&page=1

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