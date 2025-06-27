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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 12:00

Жители Заполярья рассказали, что должны делать работодатели, чтобы они хорошо работали

Исследование hh.ru показало, что 64% опрошенных работников СЗФО и в том числе Мурманской области хотят, чтобы их руководство прислушивалось к их советам и это точно принесет пользу компании. Ещё 59% добавили, что работодатели обязаны обучать сотрудников новому и это принесёт пользу бизнесу. А 49% заявили, что повышение зарплаты точно повысит производительность труда у работников.

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди местных жителей и выяснили, что, по мнению, работников, должны делать работодатели, чтобы сотрудники хорошо работали, а также поделились, есть ли у сотрудников идеи, чтобы улучшить свои компании. 

Что должны делать компании, чтобы местные трудящиеся работали лучше?

Исследование hh.ru показало, что 64% опрошенных работников СЗФО и в том числе Мурманской области хотят, чтобы их руководство прислушивалось к их советам и это точно принесет пользу компании. Ещё 59% добавили, что работодатели обязаны обучать сотрудников новому и это принесёт пользу бизнесу. А 49% заявили, что повышение зарплаты точно повысит производительность труда у работников.

Интересно, что такой метод как внедрение новых и замена устаревших технологий указали 44% респондентов. При этом ещё 25% добавили, что компании обязаны наконец-то начать снижать уровень бюрократии и количество бессмысленных совещаний.

Интересно, что улучшение условий труда чаще всего просят начинающие специалисты (сразу 51%), а вот среди топ-менеджеров согласны с этим лишь 30%. Зато топы уверены, что внедрение новых технологий действительно может увеличить производительность (сразу 56%), а вот молодые специалисты почему-то верят в это меньше других (только 31% положительных ответов). Сильнее всего страдают от бюрократии, судя по опросу, линейные менеджеры (сразу 40%), они же ратуют больше других за увеличение роста зарплаты (62%), согласны с такой позицией только 34% топ-менеджеров (наглядно на диаграмме).

Работники полны идей, как сделать свою компании лучше

Интересно, что у половины опрошенных (53%) в СЗФО и в том числе Мурманской области всегда есть идеи как можно улучшить работу или процессы в их компаниях. Более того, данные респонденты признались, что часто озвучивают свои предложения начальству и некоторые из них даже внедрили. А вот 19% наоборот, пожаловались, что на их идеи по улучшению работы не обращают внимания и не внедряют. Кстати, чаще всего на такое жаловались младшие специалисты. Ещё 20% посетовали, что им хотелось бы улучшить некоторые процессы на работе, но нет сил или времени придумывать идеи.

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