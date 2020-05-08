Жители Заполярья ставят рекорды Победы

За восемь дней с начала старта челленджа #рекордпобеды51 в Мурманской области самым популярным спортивным упражнением стали отжимания. Напомним, по условиям акции участникам необходимо набрать общими усилиями 27 тысяч 394 отжимания – по одному разу за каждый прожитый день с момента окончания Великой Отечественной войны.

В Мурманской области, судя по публикациям в соцсетях, отжимаются все, вне зависимости от пола и возраста. Отжимаются сольно, с одноклассниками, семьями и коллективами спортивных школ.

В Оленегорске, обучающиеся школы № 22 идут на рекорд, в Апатитах под чутким руководством тренерского штаба спортивной школы «Олимп» норматив в зачёт #рекордпобеды51 сдали 325 спортсменов с общей суммой отжиманий 9212 раз.

Отжимается и Североморск. Клуб «Сатори» сделал общее количество отжиманий: 773 раза — 31 участник.

Отжимаются политики: глава Кандалакши Михаил Павлов принял эстафету от министра спорта и молодёжной политики Дениса Клебанова и отжался 51 раз.

Самый маленький участник — Прохор Смирнов, ему всего 1 год и 8 месяцев, но и он решил участвовать в челлендже. На видео, которое выложили в соцсетях родители, малыш с соской встал в стойку и пытается отжаться. Четырёхлетний североморец Даниил Виноходов сделал 9 отжиманий.

Отжимаются мальчишки и девчонки: второклассница Аристова Алиса, занимается плаванием отжалась 40 раз, первоклассник Малков Тимофей из Гаджиево сделал 17 отжиманий.

Видео, которое сейчас набирает десятки просмотров пришло из города Полярные Зори. На нём спортивное упражнение выполняет Вадим Гаврилов ему 28 лет и у него диагноз ДЦП. Но он решил помочь поставить #РекордПобеды51 и выполнил 23 отжимания.

Акция «Рекорд Победы» впервые была организована в 2011 году Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация воркаута России». За 10 лет существования Акция стала одним из самых масштабных спортивных флешмобов в России.