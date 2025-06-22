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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.25 08:00

Жители ЗАТО г. Североморск присоединились к Международной акции «Сад памяти»

Североморцы присоединились к Международной акции «Сад памяти». В этом году посадка деревьев приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

В акции приняли участие общественники, школьники, волонтёры, глава муниципалитета Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, депутаты, начальник Управления образования Юлия Гладских.

В честь героев Великой Отечественной войны и военнослужащих, достойно продолжавших ратные традиции, в том числе выполняя в наши дни задачи специальной военной операции, в сквере у городского музея высадили саженцы сирени. Рядом - монументы прославленным лётчикам: дважды Герою Советского Союза Борису Сафонову и Герою России Тимуру Апакидзе.

Возле нового корпуса детского сада на улице Гвардейской, в гарнизоне авиаторов, высадили рябинки и спирею.

«Сад памяти - символ нашей благодарности и преемственности поколений, - поделился глава ЗАТО Владимир Евменьков. - Каждое деревце, каждый куст, посаженные в рамках акции, - живые памятники тем, кто, отдал жизнь за наше мирное небо. Именно благодаря им мы сейчас можем наслаждаться красотой родного края».

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18219-zato-severomorsk-prisoedinilos-k-mezhdunarodnoy-akcii-sad-pamyati/#news-gal-10

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