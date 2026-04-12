Сенсации недели: собаки стали спутниками людей намного раньше, чем предполагалось, а в нидерландском городе нашли скелет, который, возможно, принадлежал мушкетёру д'Артаньяну
Мурманская область. Арктика (16+)12.04.26 12:00

Жители ЗАТО город Заозерск приняли участие во Всероссийской акции «Улыбка Гагарина»

Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» — патриотическая инициатива ВОД «Волонтёры Победы», приуроченная ко Дню космонавтики и 65‑летию первого полёта человека в космос.

Активисты ВОД «Волонтёры Победы» ЦКБО вышли на городскую площадь и предложили жителям ЗАТО поучаствовать в акции: повторить знаменитую улыбку Юрия Гагарина.

Как сообщает администрация муниципалитета, мероприятие стало способом почтить память первого космонавта и напомнить молодёжи о его легендарном прорыве.

Примечательный факт: в 1965 году Юрий Гагарин побывал в посёлке Заозёрный — так тогда назывался наш Заозерск. Он встретился с жителями и военнослужащими, а в Комнате боевой славы ЦКБО до сих пор хранится послание Юрия Алексеевича местной школе.

В Заозерске в рамках праздника проходят памятные мероприятия: выставки, мастерские, игровые программы, интерактивные уроки, квесты и многое другое.

 

 

Фото: https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457280530%2Fwall-171749274_47611

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
