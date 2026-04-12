Жители ЗАТО город Заозерск приняли участие во Всероссийской акции «Улыбка Гагарина»

Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» — патриотическая инициатива ВОД «Волонтёры Победы», приуроченная ко Дню космонавтики и 65‑летию первого полёта человека в космос.

Активисты ВОД «Волонтёры Победы» ЦКБО вышли на городскую площадь и предложили жителям ЗАТО поучаствовать в акции: повторить знаменитую улыбку Юрия Гагарина.

Как сообщает администрация муниципалитета, мероприятие стало способом почтить память первого космонавта и напомнить молодёжи о его легендарном прорыве.

Примечательный факт: в 1965 году Юрий Гагарин побывал в посёлке Заозёрный — так тогда назывался наш Заозерск. Он встретился с жителями и военнослужащими, а в Комнате боевой славы ЦКБО до сих пор хранится послание Юрия Алексеевича местной школе.

В Заозерске в рамках праздника проходят памятные мероприятия: выставки, мастерские, игровые программы, интерактивные уроки, квесты и многое другое.

