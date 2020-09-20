Жители ЗАТО Видяево помнят своих героев

В день ЗАТО Видяево в гарнизоне подводников открыта мемориальная доска Виктору Кузьмину, капитану 3 ранга, погибшему в результате пожара на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года. В торжественной церемонии принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, а также представители муниципалитета, военнослужащие и жители гарнизона.

Сергей Дубовой отметил, что моряки-подводники всегда были примером отваги, верности воинскому долгу, Андреевскому флагу и нерушимому морскому братству:

«Особенно тяжело терять наших воинов в мирное время. В прошлом году 1 июля из-за пожара на борту научно-исследовательского судна наш флот потерял 14 офицеров. Некоторые из них были представителями военных династий, как и Виктор Кузьмин. Он родился и вырос на нашей заполярной земле, и как многие мальчишки из военных гарнизонов пошел по стопам отца. Это был выбор мужественного, ответственного и уверенного в своих силах человека. Очень горько, что стихия отобрала его жизнь в самом рассвете лет. Это большая потеря и для России, для Военно-морского флота, и для нас с вами. Во многом благодаря таким ребятам как Виктор Кузьмин, мы живем под мирным небом, трудимся на благо нашей страны, радуемся каждому новому дню. И мы будем помнить имена наших героев – вне зависимости от секретности их миссии».

Руководство муниципального образования передало родственникам Виктора Кузьмина нагрудный знак и ленту «Почётного гражданина Видяево», присвоенного погибшему подводнику посмертно. Его имя будет занесено в «Книгу почётных граждан Видяево».