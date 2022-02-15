Жительниц Мурманской области приглашают к участию в программе «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж»

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» начала набор слушателей нового потока образовательной программы «Женщина-лидер», которая реализуется совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации ФС РФ. К участию приглашаются и жительницы Кольского Заполярья.

«Женщина-лидер» – это образовательная программа в сфере развития личности. Она ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков, которые необходимы современному человеку, чтобы быть успешным. Цель – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач России и продвигать женскую повестку в мире.

Впервые с момента старта программы в 2020 году она будет международной. Её партнёром выступает Россотрудничество.

В этом году подать заявку на участие на сайте ЖенщинаЛидер.рф смогут граждане России, проживающие как на территории нашей страны, так и за рубежом, в возрасте 25-55 лет. Они должны иметь непрерывный опыт управленческой работы от 2 лет и быть заинтересованы в развитии собственного лидерского потенциала, а также в создании реального проекта, направленного на решение социально-значимых задач в стране.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обучение нового потока будет проходить с апреля по август 2022 года в смешанном офлайн и онлайн-формате в течение четырёх месяцев. В 2022 году она состоит из шести модулей, которые включают в себя образовательные сессии, выступления спикеров и межмодульную работу. В неё также входят командные сессии с кураторами, самостоятельная работа участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439973/#&gid=1&pid=1