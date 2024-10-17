Жительниц ЗАТО Александровск приглашают принять участие в «Творческой осени» 26 октября

26 октября с 12.00 до 16.00 в Доме офицеров флота города Гаджиево ЗАТО Александровск для жён и родных военнослужащих, а также для женщин-военнослужащих пройдут бесплатные творческие мастер-классы проекта «Творческая осень» Единого волонтерского центра Мурманской области.

«Творческая осень» – проект Единого волонтёрского центра Мурманской области, продолжение образовательной конференции «Звезда Севера» для творческой самореализации женщин из небольших военных городов и посёлков.

Эксперты проведут практикумы по нейрогимнастике и раскрытию голосовых способностей, мастер-классы по разным стилям танцев и многое другое. Участниц ждёт разнообразие прикладных мастер-классов: по созданию елочных игрушек, свечей, осенних интерьерных композиций, авторских браслетов, плетению макраме, росписи шопперов, рисованию с помощью нейрографики, каллиграфии, вязанию и приготовлению кондитерских изделий.

Девушки смогут выбрать для себя понравившиеся мастер-классы, и потом уже в своей семье попробовать повторить приобретенные навыки. Многие мастера-преподаватели в прошлом и сами участницы проекта. Так, благодаря «Творческой осени» хобби и увлечения становятся собственным делом в небольших военных гарнизонах и городах Заполярья.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Подробная информация в группе проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/