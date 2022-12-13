Жительница Колы стала лауреатом национальной литературной премии «Большая книга»

Объявлены имена лауреатов XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга» - церемония награждения прошла в Доме Пашкова в Москве.

Как сообщает региональное Министерство культуры, одна из самых престижных российских премий по литературе с 2005 года традиционно вручается автору лучшего прозаического произведения, способного внести вклад в художественную культуру России. На соискание «Большой книги» могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары, написанные на русском языке. Ограничений для авторов по возрасту, гражданству, месту жительства и месту опубликования произведений нет.

В этом году в число лауреатов премии вошла жительница Мурманской области. Награду пятого сезона премии «_Литблог» получила автор блога «Книжный странник», соведущая подкастов «Лёд и книги» и «Букстор», научный сотрудник Музея истории города Колы Дина Озерова. Жюри наградило северянку «за глубину анализа современной русской прозы, оригинальность подачи и смелую работу с актуальным контекстом».

Фото: https://gov-murman.ru