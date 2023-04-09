Жительница Мурманска участвует во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда - 2023»

«Звезда» - уникальное музыкальное состязание, участие в котором принимают представители 89 российских регионов. Задача конкурса - продемонстрировать творческий потенциал исполнителей из всех регионов страны и отразить красоту и самобытность разных частей России.

Согласно правилам конкурса, выступление каждого из участников сопровождается видеооткрыткой о крае, который он представляет, и о нем самом.

Как пишет vk.com/murmanculture, Мурманскую область на конкурсе представляет вокалистка Евгения Казакова. Увидеть её выступление можно будет в рамках одного из эфиров в мае этого года. Голосование за понравившегося артиста стартовало 8 апреля на сайте проекта.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265219%2Falbum-139605315_00%2Frev