Жительницу Мурманска подозревают в пособничестве финансированию террористов

Следственный отдел УФСБ по Мурманской области возбудил уголовное дело по статье о пособничестве в финансировании террористической деятельности в отношении жительницы Мурманска. По версии следствия, женщина размещала в интернете информацию о способах финансовой поддержки запрещенной в России организации, сообщили в среду в пресс-службе регионального ведомства.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч 1.1. ст. 205.1 УК РФ в отношении жительницы Мурманска 1976 года рождения. Подозреваемая, являясь сторонницей радикальных течений в исламе, пропагандируемых лидерами и участниками запрещенной в России международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», оказывала содействие в финансировании терроризма, а именно размещала в интернет-мессенджерах и социальных сетях сведения о способах финансирования вышеуказанной террористической организации.

Она проходит фигуранткой дела ещё по одному делу, связанному с публичными призывами к терроризму, так как высказывания, побуждающие к финансированию запрещенных организаций, она также выкладывала в своих открытых для других пользователей аккаунтах, пишет ТАСС.