Жителя Колы осудили за размещение в социальной сети материалов террористического толка

Северный флотский военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Колы Сергея Ковтонюка. Он осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

УФСБ России по Северному флоту установлено, что Ковтонюк С.Н., имеющий негативное отношение к проведению РФ специальной военной операции, в октябре 2022 г., с использованием аккаунта в социальной сети «Вконтакте», разместил для всеобщего доступа материалы, направленные на публичное оправдание терроризма.

На основании полученных результатов следственным органом Управления в марте 2024 г. в отношении Сергея Ковтонюка было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании осужденный полностью признал себя виновным в инкриминируемых действиях и обстоятельствах их совершения.

В результате рассмотрения материалов уголовного дела, Северным флотским военным судом Ковтонюк С.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» сроком на 2 года.

Фото УФСБ России по Северному флоту.