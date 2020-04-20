Жителям Абрам-Мыса не рекомендуют использовать воду из сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Населению жилого района Абрам-Мыс Мурманска рекомендуется не использовать воду, подаваемую ГОУП «Мурманскводоканал» из источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения реки Большая Лавна через централизованную сеть, для питья, приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.

Управлением Первомайского административного округа города Мурманска совместно с комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска направлено обращение субъектам розничной торговли об организации бесперебойной торговли бутилированной водой на территории жилого района Абрам-Мыс.

ГОУП «Мурманскводоканал» предложено разработать мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения качества питьевого водоснабжения и обеспечения населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил, согласовать их с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области и предоставить в администрацию города Мурманска.

В целях обеспечения надлежащего качества водоснабжения в социальных объектах района Абрам-Мыс – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» (ул. Лесная, 29), МБДОУ № 76 (пер. Охотничий, д. №№ 5, 6) будут применяться фильтры, установленные на системах холодного водоснабжения учреждений.