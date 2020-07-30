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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 10:15

Жителям Африканды вернули горячую воду только через суд

Прокуратура г. Полярные Зори проведена проверка законности действий АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергосбыт» в связи с прекращением в период подготовки МУП «Энергия» сетей и электрокотельной к предстоящему отопительному сезону 2020/2021 подачи электроэнергии на электрокотельную нп. Африканда.

В целях недопущения прав граждан, получающих и исправно оплачивающих коммунальные услуги в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения, прокурором города Полярные Зори 23 июня должностному лицу филиала «КолАтомЭнергоСбыт» акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», принявшему решение об отключении котельной от электричества, объявлено предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства, в части поставки коммунальных услуг населению.

Несмотря на принятые прокурором города меры по недопущению жилищных прав жителей данного населенного пункта, с 29 июня в нп. Африканда отсутствует горячее водоснабжение по причине введения гарантирующим поставщиком электроэнергии полного ограничения режима потребления электроэнергии котельной посёлка. Данные действия гарантирующего поставщика вызваны невыполнением МУП г. Полярные Зори «Энергия» в полном объёме обязательств в части оплаты потребленной электроэнергии.

С целью скорейшего восстановления подачи горячей воды в жилые дома и в социально значимые объекты нп. Африканда прокурор города 30 июня  обратился в Полярнозоринский районный суд с заявлением к филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» о возобновлении подачи электрической энергии на электрокотельную в нп. Африканда.

Обращение решения суда к немедленному исполнению являлось одним из заявленных требований прокурором города.

28 июля Полярнозоринским районным судом Мурманской области исковые требования прокурора г. Полярные Зори о признании действий филиала «КолАтомЭнергоСбыт» по прекращению подачи электроэнергии незаконными и обязании возобновить подачу электрической энергии на электрокотельную нп. Африканда признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

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