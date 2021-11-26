Жителям «Больничного городка» предлагают обсудить проект комплексного развития территории микрорайона

Министерством строительства Мурманской области совместно с региональным Министерством градостроительства и благоустройства был разработан проект комплексного развития территории микрорайона «Больничный городок» и «1 микрорайона». Местных жителей приглашают обсудить его на портале «Открытый регион» по ссылке.

«В связи с изменениями в градостроительном законодательстве, а также в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан была проанализирована территория города Мурманска. Приоритетной площадкой для комплексного развития была определена территория микрорайона «Больничный городок» и «1 микрорайона». Одной из ключевых задач проекта является организация расселения аварийного жилищного фонда», – отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В течение 40 календарных дней с даты официального опубликования проекта решения о комплексном развитии территории собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащими сносу и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, вправе провести общее собрание собственников помещений по вопросу включения или исключения многоквартирного дома из решения о комплексном развитии территории жилой застройки и проинформировать о принятом решении министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Общее собрание по вопросам комплексного развития территорий правомочно, если на нем присутствует больше 50% собственников и нанимателей всех жилых помещений в многоквартирном доме. Решение принимается также отдельным кворумом: более 2/3 голосов от всех голосов собственников жилых помещений в доме при включении дома в границы комплексного развития территории или более 1/3 голосов собственников жилых помещений от общего числа таких голосов, если вопрос касается исключения многоквартирного дома из границ территории комплексного развития.

Неаварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений не были проведены в установленный срок, включаются в решение о комплексном развитии территории по умолчанию.

Через 40 дней с даты официального опубликования решение о комплексном развитии территории жилой застройки будет принято постановлением правительства Мурманской области и размещено в «Электронном бюллетене правительства Мурманской области».