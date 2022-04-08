Жителям флотской столицы предстоит выбрать проект реконструкции детской площадки

В 2023 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в Североморске предстоит коренная реконструкция детской площадки, расположенной на общественной территории. Это будет или детская площадка в посёлке Малое Сафоново, или в Североморске-1, рядом с Народным сквером.

Выбор предстоит в мае сделать жителям флотской столицы в ходе всенародного голосования. Предпочтение будет отдано детской площадке, за которую будет отдано большинство голосов.

Чтобы североморцы имели представление о тех детских площадках, за которые в интернете предстоит отдать голос, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и его заместитель Евгения Гордеева пригласили посетить эти площадки журналистов телевидения, радио и газеты «Североморские вести», которые и проинформируют население нашего города о предстоящем в мае этого года голосовании.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12172-vybor-za-severomorcami/#news-gal-3