Жителям Города воинской славы Полярный вручены удостоверения и нагрудные знаки «Ветеран труда Мурманской области»

В Городском историко-краеведческом музее Полярного состоялась торжественная церемония вручения удостоверений и нагрудных знаков «Ветеран труда Мурманской области».

С приветственными словами к заслуженным труженикам Полярного обратились заместитель министра труда и социального развития Ирина Горельцева и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Гости поблагодарили жителей города воинской Славы за личный вклад в развитие родного города и нашего региона, пожелав крепкого здоровья и благополучия.

Церемония награждения почётным званием заслуженных тружеников Полярного состоялась уже в 15 раз. В ЗАТО Александровск на сегодняшний день звания удостоено 975 человек, учитывая историю создания городов ЗАТО Александровск в Полярном самое большое количество награждённых – 523 человека. Напомним, что звание «Ветеран труда Мурманской области» присваивается северянам в целях поощрения за их многолетний добросовестный труд на территории региона.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, с концертными номерами на церемонии, прошедшей в канун 85-летия со дня основания Мурманской области, выступили воспитанники Детской школы искусств, полярнинского центра культуры «Север», театр-студии «Балаганчик», а также инструментальный ансамбль «Баланс».

Фото: https://gov-murman.ru