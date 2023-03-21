Жителям Херсонской области, прибывшим на территорию Мурманской области, выдано 54 жилищных сертификата

Продолжается поддержка жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших на территорию Мурманской области.

Региональным правительством в конце 2022 года принято постановление, согласно которому они имеют право на получение выплаты для приобретения жилья за счёт средств федеральной поддержки. Уже выдано 54 таких сертификата, за погашением обратилось 13 семей.

Как сообщает региональное Министерство строительства, с помощью государственного жилищного сертификата можно купить квартиру, часть квартиры, дом или часть дома. Размер суммы сертификата, которым можно полностью или частично оплатить приобретение жилья, исчисляется умножением нормы обеспечения жилплощадью на среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья по стране.

Приём заявлений граждан на выдачу государственных жилищных сертификатов осуществляется во всех МФЦ Мурманской области.

Для получения жилищного сертификата необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства и предоставить следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность гражданина и каждого члена семьи, а также подтверждающие родство членов семьи заявителя;

- документы, содержащие сведения о том, что гражданин и каждый член семьи проживали в Херсонской области;

- заявление о предоставлении сертификата.