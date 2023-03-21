Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года вновь замедлилась и составила 13,5% после 14,5% месяцем ранееНа территории ФГУП «Атомфлот» пройдут учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.03.23 14:15

Жителям Херсонской области, прибывшим на территорию Мурманской области, выдано 54 жилищных сертификата

Продолжается поддержка жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших на территорию Мурманской области.

Региональным правительством в конце 2022 года принято постановление, согласно которому они имеют право на получение выплаты для приобретения жилья за счёт средств федеральной поддержки. Уже выдано 54 таких сертификата, за погашением обратилось 13 семей.

Как сообщает региональное Министерство строительства, с помощью государственного жилищного сертификата можно купить квартиру, часть квартиры, дом или часть дома. Размер суммы сертификата, которым можно полностью или частично оплатить приобретение жилья, исчисляется умножением нормы обеспечения жилплощадью на среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья по стране.

Приём заявлений граждан на выдачу государственных жилищных сертификатов осуществляется во всех МФЦ Мурманской области.

Для получения жилищного сертификата необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства и предоставить следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность гражданина и каждого члена семьи, а также подтверждающие родство членов семьи заявителя;

- документы, содержащие сведения о том, что гражданин и каждый член семьи проживали в Херсонской области;

- заявление о предоставлении сертификата.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ключевые изменения на рынке труда России и вызовы для работодателей в 2023 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года вновь замедлилась и составила 13,5% после 14,5% месяцем ранее-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс доллара США слабо растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика