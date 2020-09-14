Жителям и гостям города Кола предлагается определить дальнейшее наполнение набережной

Администрация Кольского района и архитектурное бюро «Теслер архитектс» проводят опрос. В октябре планируется завершить первый этап строительства набережной в Коле.

Уже сейчас ведётся разработка дизайн-проекта того, как будет дальше выглядеть и использоваться набережная. И конечно, необходимо мнение жителей, для которых и благоустраивается данная общественная территория. Для этого, проектировщиком была разработана анкета, которую и необходимо заполнить.

Иvенно от жителей зависит окончательный облик набережной.

Опрос можно найти по ссылке: https://forms.gle/GNt8SKahrrtuDT4w6