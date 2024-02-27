Жителям Малого Сафоново проведут перерасчёт за отключенное отопление

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1116 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 854. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Хочу обратить внимание на длительные сроки решения вопросов жителей. Например, 16 февраля из Североморска поступил сигнал о том, что улицу Колышкина затапливает водой. Администрация сообщила, что на 19 февраля запланированы работы по устранению засора ливневой канализации. Но позже срок решения проблемы был отложен до 7 марта», – отметил Артём Марышев.

В блоке «Благоустройство» жители сигнализировали о необходимости расчистки дворов от снега. Из-за сильных снегопадов в отчётном периоде зафиксирован рост числа сообщений. Наибольшее количество жалоб на тысячу населения поступило из Североморска, Александровска и Печенгского округа.

Также одной из основных тем жалоб жителей стала расчистка тротуаров от снега и обработка их противогололедными материалами. Больше всего сообщений поступило из Мурманска.

С 16 ноября прошлого года жители Никеля просят включить освещение на площади Металлургов. Администрация Печенгского округа ответила, что освещение находится на балансе АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» и готовится к передаче в муниципальную казну Печенгского округа. Данный процесс должен был завершится к концу года. Затем срок был перенесён на 12 марта.

В блоке «ЖКХ» жители активнее всего обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах. Наибольшее число сообщений поступило из ЗАТО город Североморск. После отключения жилого фонда для проведения ремонтных работ параметры теплоносителя восстановлены. Специалистами управляющих организаций продолжает проводиться регулировка внутридомовых сетей теплоснабжения по заявкам потребителей.

По информации «Мурманэнергосбыта» в квитанциях на оплату отопления по Малому Сафоново за февраль потребителям будет проведён беззаявительный перерасчёт за периоды отсутствия отопления.

«Прошу взять на особый контроль ситуацию с перерасчетом жителям Малого Сафоново в связи с остановкой теплоносителя. На этом примере хочу обратить внимание глав администраций муниципалитетов на своевременную отработку обращений граждан и информирование о сроках решения», – заключил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Здравоохранение» граждане задавали уточняющие вопросы по программе витаминизации населения. Больше всего вопросов было о старте программы в муниципалитетах. Все необходимые разъяснения о сроках открытия и адресах пунктов витаминизации жителям предоставлены.

Фото: https://gov-murman.ru