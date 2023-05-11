Большинство северян предпочитают хранить и копить деньги в национальной валютеВ Мурманской области повысили размер компенсации аренды жилья медработникам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 17:30

Жителям Минска покажут фильмы, созданные в Мурманской области, и расскажут о поддержке креативных индустрий в регионе

Представители Центра развития кинопроизводства Мурманской области и продюсерского центра «Северный характер» проведут в Минске ряд творческих встреч с белорусскими кинематографистами.

«Цель поездки – укрепление культурных связей между Республикой Беларусь и Мурманской областью посредством создания совместных проектов в области кинематографии, которые возможно будет реализовать в 2024 – 2025 гг.», – рассказала руководитель Центра развития кинопроизводства Светлана Солдатова.

С 14 по 18 мая запланировано несколько рабочих встреч. Северяне пообщаются с генеральным директором киностудии «Беларусьфильм» Владимиром Карачевским и ректором Белорусской государственной академии искусств Михаилом Борозным по вопросам сотрудничества в сфере кинопроизводства, а также возможностях Кольского полуострова как площадки для съёмок фильмов. Кроме того, будет организована встреча с начинающими белорусскими кинематографистами, студентами и артистами. Для них будет организована презентация Международного кинофестиваля «Северный Характер», который проходит в Мурманске с 2008 года, с рассказом о живописных локациях Кольского полуострова, а также киношколах и кинолабораториях, которые проходят в нашем регионе.

Встречи пройдут на студии «Беларусьфильм», в Белорусской государственной академии искусств и в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя, где минчанам также покажут созданные в Мурманской области фильмы «Капсула времени», «Цена вопроса», «Арктик-джаз», «Капитан и Пинагор» и «Севером согретое сердце».

Как сообщает региональное Министерство культуры, поездка организована в рамках международного культурного проекта «Ледокол». Проект реализуется продюсерским центром «Северный характер» при поддержке Фонда культурных инициатив Президента Российской Федерации, правительства Мурманской области и мурманского представительства Союза кинематографистов РФ.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Убить Сталина». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство северян предпочитают хранить и копить деньги в национальной валюте-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,26 рубля, доллар потерял почти 81 копейку-PRO Энергетику (18+)Перспективное планирование работы Кольской энергосистемы продолжается с учётом новых потребностей крупных производств-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика