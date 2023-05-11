Жителям Минска покажут фильмы, созданные в Мурманской области, и расскажут о поддержке креативных индустрий в регионе

Представители Центра развития кинопроизводства Мурманской области и продюсерского центра «Северный характер» проведут в Минске ряд творческих встреч с белорусскими кинематографистами.

«Цель поездки – укрепление культурных связей между Республикой Беларусь и Мурманской областью посредством создания совместных проектов в области кинематографии, которые возможно будет реализовать в 2024 – 2025 гг.», – рассказала руководитель Центра развития кинопроизводства Светлана Солдатова.

С 14 по 18 мая запланировано несколько рабочих встреч. Северяне пообщаются с генеральным директором киностудии «Беларусьфильм» Владимиром Карачевским и ректором Белорусской государственной академии искусств Михаилом Борозным по вопросам сотрудничества в сфере кинопроизводства, а также возможностях Кольского полуострова как площадки для съёмок фильмов. Кроме того, будет организована встреча с начинающими белорусскими кинематографистами, студентами и артистами. Для них будет организована презентация Международного кинофестиваля «Северный Характер», который проходит в Мурманске с 2008 года, с рассказом о живописных локациях Кольского полуострова, а также киношколах и кинолабораториях, которые проходят в нашем регионе.

Встречи пройдут на студии «Беларусьфильм», в Белорусской государственной академии искусств и в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя, где минчанам также покажут созданные в Мурманской области фильмы «Капсула времени», «Цена вопроса», «Арктик-джаз», «Капитан и Пинагор» и «Севером согретое сердце».

Как сообщает региональное Министерство культуры, поездка организована в рамках международного культурного проекта «Ледокол». Проект реализуется продюсерским центром «Северный характер» при поддержке Фонда культурных инициатив Президента Российской Федерации, правительства Мурманской области и мурманского представительства Союза кинематографистов РФ.

Фото: https://gov-murman.ru