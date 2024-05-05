Жителям Мурманска раздали более 7 тысяч георгиевских ленточек

В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» атрибуты празднования Дня Победы волонтёры из Центра развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» раздавали мурманчанам на аллее Полярной дивизии и на территории возле Семёновского озера.

Всего за дни проведения акции участники движения «Волонтёры Победы» раздали жителям заполярной столицы свыше 7 тысяч лент.

Как сообщает администрация города Мурманска, сегодня у каждого жителя нашей страны есть возможность прикоснуться к истории и выразить своё уважение к ветеранам и памяти павших героев. Вместе с лентами волонтёры вручали северянам карточки с рекомендациями о том, как красиво прикрепить ленту к одежде.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27283&page=1