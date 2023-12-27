Жителям мурманской коммуналки сделан перерасчёт за электроэнергию

На рассмотрение Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области поступило обращение жильцов коммунальной квартиры, проживающих в многоквартирном доме №24/9 по улице Генералова Мурманска, по вопросу перерасчёта платы за электроэнергию.

В ходе проверки сотрудником министерства был установлен факт некорректного начисления размера платы за коммунальную услугу электрическая энергия со стороны АО «АтомЭнергоСбыт».

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, в итоге оно получило предостережение о необходимости произвести перерасчёт по жилому помещению на сумму 11400 рублей и произвело его.