Жителям Мурманской области бесплатно окажут юридическую помощь«Аист» «перелетал» с причала на причал два дня!
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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.24 16:40

Жителям Мурманской области бесплатно окажут юридическую помощь

29 марта юристы проведут бесплатные консультации для всех желающих. Очные приёмы состоятся в Мурманске, Заполярном, Оленегорске, Кировске, Кандалакше, Ковдоре, Полярных Зорях, Умбе и Минькино.

Жители других населённых пунктов могут получить консультацию по телефону.

«Ассоциация юристов России ежеквартально проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи гражданам, обратиться за которой могут не только льготные категории граждан, но все жители. Юристы, участвующие в этой акции, делают важное дело, помогая жителям своих городов. В напряженной ситуации, в которой находится наша страна, проявление заботы о ближних особенно важно», – считает руководитель исполкома Мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков.

Консультации проводятся по предварительной записи по телефону +7(938) 534-56-14.

В мероприятии также принимают участие сотрудники Управления Росреестра по Мурманской области, Управления Федеральной службы судебных приставов, а также юристы Общественной приёмной партии «Единая Россия».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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