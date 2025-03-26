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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 17:00

Жителям Мурманской области бесплатно окажут юридическую помощь

В пятницу, 28 марта юристы проведут бесплатные консультации для всех желающих.

«Ассоциация юристов России ежеквартально проводит всероссийский день бесплатной юридической помощи гражданам, обратиться за которой могут все жители. 28 марта северяне могут получить правовую помощь, в том числе касающуюся трудовых вопросов. Также совместно с Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Мурманского регионального отделения «ОПОРА России» будет проведён приём предпринимателей по вопросам ведения бизнеса на территории Мурманской области», – рассказал руководитель исполкома Мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, приём будет проводиться в штабе общественной поддержки «Единой России» (г. Мурманск, просп. Ленина, 88).

Необходима предварительная запись по телефону +7 (911) 318-00-88 или эл. почте: alrf51@mail.ru.

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