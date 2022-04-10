Жителям Мурманской области на портале «Госуслуги» доступна новая форма записи в первый класс

Мурманская область присоединилась к проекту Минцифры России по реализации записи в первый класс. В этом году на Госуслугах была реализована новая форма, позволяющая заранее создать черновик заявления. Родители могут заранее ввести все нужные данные в форму, сохранить её в «Личном кабинете» и в нужный момент просто нажать кнопку «отправить». Это позволит не тратить лишнее время при подаче заявления, что очень важно, так как основной приоритет при записи в первый класс – очередность подачи заявления.

Заявление в школу по месту регистрации можно отправить до 30 июня, в любую другую – с 6 июля по 5 сентября. После подачи онлайн-заявления нужно будет предоставить оригиналы документов в школу. Уведомление о зачислении придёт в «Личный кабинет» на госуслугах после издания школой распорядительного акта о зачислении.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, также жителям региона доступна на ЕПГУ форма «Зачисление в образовательное учреждение», где жители региона могут записать ребёнка не только в 1 класс, но и в 10 класс, а также перевести ребёнка в другое образовательное учреждение.