Жителям Мурманской области предлагают оценить безопасность банковских услуг

Банк России приглашает граждан и представителей бизнеса принять участие в онлайн-опросе о безопасности финансовых услуг. Регулятор предлагает респондентам ответить на вопросы о том, довольны ли они защищенностью банковских услуг и сервисов. Северяне также смогут указать, с какими видами кибермошенничества они сталкивались, произошло ли хищение денег или они вспомнили о правилах безопасности при разговоре с аферистами, поэтому преступление удалось предотвратить.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, пройти анонимный опрос можно по ссылке до 30 ноября 2023 года включительно. Анкетирование занимает не больше пяти минут.

Результаты опроса Банк России учтет при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности.

Результаты опроса 2022 года показали, что в 88% случаев столкновения с мошенниками жители Мурманской области вспомнили о предупреждениях и советах по противодействию им. В среднем примерно 4 из 10 опрошенных в регионе сталкивались с мошенническими действиями, но только у 4% респондентов злоумышленники смогли похитить средства. Типичный портрет пострадавшего из-за мошеннических действий северянина – это женщина от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием, проживающая в городе.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.