Жителям Мурманской области предлагают определить приоритеты модернизации первичного звена системы здравоохранения

Минздрав России организовал на Едином портале госуслуг общественное обсуждение программ модернизации первичного звена. Высказать свое мнение приглашают жителей малых городов и сёл Мурманской области с численностью населения до 50 тысяч человек.

Опрос проводится до 15 ноября для определения приоритетных направлений программы, отвечающей потребностям северян. Оставить свое мнение можно в специальном разделе сайта по ссылке. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА. Место жительства пользователя определяется автоматически по указанным данным на портале Госуслуг. На основании этой информации результаты опроса привязываются к конкретному органу местного самоуправления.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гражданам предлагается ответить на вопросы, охватывающие основные проблемные точки: доступность медицинской помощи, наличие необходимого медицинского оборудования, укомплектованность и квалификация медработников. Результаты голосования будут учтены в региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.