Жителям Мурманской области предлагают присоединиться к разработке стратегии велодвижения в столице края

В Мурманске продолжается работа над созданием велоинфраструктуры, нехватка которой ощущается в связи с ежегодным увеличением трафика двухколесного транспорта на улицах города.

Вчера в рамках комплексного плана «Наш Мурманск» реализуется пилотный проект создания велодорожки вдоль проспекта Ленина. Далее протяжённость выделенных путей должна ежегодно увеличиваться вплоть до 2025 года.

К созданию стратегии велодвижения во всех районах города приглашают подключиться жителей и гостей областного центра. Компания «OTS Lab» выиграла конкурс на разработку данной стратегии и до конца года должна определить не только трассировку велосипедной сети и расположение инфраструктурных объектов, но и внести изменения в проекты организации дорожного движения. Отдельным направлением является информирование о статусе работ, сбор отзывов и учёт предложений от населения.

Аналитики компании изучат данные по работе транспортной системы (объёмы и направление перевозок общественным транспортом, интенсивность движения автомобилей и т.п.), особенности рельефа и климата. Это нужно для определения основных направлений строительства велосипедной инфраструктуры. Кроме того, специалисты должны провести серию встреч с активистами, небезразличной общественностью и представителями власти. Отталкиваясь от понимания современного состояния будет создан пилотный проект, а также распределены мероприятия в стратегии развития велотранспорта с перспективой на один год, пять и девять лет. Эти материалы также будут обсуждаться и корректироваться с учётом общественного мнения. Специально для этих целей создан сайт. При должном участии населения стратегия развития велосипедной инфраструктуры в Мурманске будет представлять собой один из первых примеров такого рода совместной работы между транспортными инженерами и пользователями инфраструктуры, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.