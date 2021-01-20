Жителям Мурманской области предложат выбрать лучшие проекты благоустройства общественных территорий

Вовлечение как можно большего количества граждан в процесс формирования комфортной городской среды – одна из ключевых задач, стоящая перед профильными ведомствами в регионах. Об этом говорилось вчера на совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провели специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Участие в нем приняли представители всех субъектов страны, от Мурманской области – региональный министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

В этом году в регионах будет организовано онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках муниципальных программ в 2022 году. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с АНО «Диалог Регионы» уже создана единая федеральная платформа для проведения такого голосования. Эта работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Жители региона будут обязательно проинформированы о способах и сроках проведения голосования дополнительно.

«Для нас очень важно понимать, какую именно территорию сами жители хотят видеть благоустроенной. Они прекрасно видят, чего не хватает в муниципалитетах, что нужно изменить. Эта прозрачная онлайн-система поможет нам еще оперативней получать информацию, обрабатывать её и делать жизнь в наших населенных пунктах комфортнее», – подчеркнула министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области в 2020 году были благоустроены дворовые территории 240 многоквартирных домов и 16 общественных пространств, в том числе в рамках двух проектов-победителей и двух проектов-финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. Это набережные в Коле и Мончегорске, а также сквер «Молодёжный» в Оленегорске и благоустройство улицы Набережной в Кандалакше. Кроме того, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроены знаковые для Мурманска общественные территории – Аллея воинов Полярной дивизии, набережная озера Ледового, прогулочная зона в районе улицы Копытова, где впервые были установлены спортивные тренажеры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По оценке профильного ведомства, преобразования, которые позволили улучшить качество жизни северян, коснулись порядка 70 тысяч человек.