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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.26 13:00

Жителям Мурманской области вернули почти 2 млн рублей за услуги ЖКХ

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых в первом полугодии 2026 года, в соответствии с выданными предписаниями Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, управляющие и ресурсоснабжающие организации региона выполнили перерасчёты в пользу потребителей. Общая сумма перерасчёта составила 1 млн 987,2 тысячи рублей.

«Данная сумма включает в себя: 1 млн 169,9 тысячи рублей — возврат корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению и 817,2 тысячи рублей — перерасчёты по прочим услугам, таким как коммунальные ресурсы на содержание общего имущества: холодное и горячее водоснабжение, содержание жилого помещения и так далее», – пояснила первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Элина Акулова.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области продолжает держать на контроле работу организаций сферы ЖКХ и защищать права жителей области.

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