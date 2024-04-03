Жителям Мурманской области вернут более 320 миллионов рублей за отопление

В начале апреля жители Мурманской области получат квитанции с традиционными перерасчётами за коммунальные услуги.

Так, перерасчёты за отопление проводятся каждый год в первом квартале и рассчитываются как разница между фактическим объёмом потребления тепловой энергии, учтённым общедомовым прибором учёта, и объёмом потребления, предъявленным потребителям в течение года.

В 2024 году корректировка за данную коммунальную услугу будет проведена в 1368 многоквартирных домах Мурманской области. При этом возврат денежных средств будет произведен жителям 1060 домов, а доначисление – 308.

«Важно отметить, что в 2024 году большинство корректировок за отопление, рассчитанных за 2023 год, выполнены в сторону возврата потребителю. Так, вернут северянам 320 млн рублей, а доначисления составят порядка 43 млн рублей. Это минимальное доначисление и максимальный возврат за последние несколько лет», – пояснила министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова.

Перерасчёт за коммунальные ресурсы (холодная и горячая вода, водоотведение и электроэнергия), используемые при содержании дома, производится в многоквартирных домах, также оборудованных общедомовыми приборами учёта соответствующих коммунальных ресурсов и в которых собственниками помещений не принят способ оплаты ресурсов, исходя из показаний прибора учёта. Разница между фактически потребленными ресурсами и нормативным начислением выявлена более чем 100 управляющими организациями домах Мурманской области.

«Сумма перерасчёта по всем коммунальным ресурсам зависит от площади квартиры и рассчитывается на квадратный метр. Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области традиционно рекомендовано исполнителям коммунальной услуги по отоплению ограничить размер доначисления 150 рублей за квадратный метр жилого помещения», – отметила Алена Кузнецова.

Кроме того, министерством рекомендовано управляющим организациям при предъявлении перерасчётов строго соблюдать законодательство, в части предоставления рассрочки оплаты до конца года. Таким образом, в квитанциях будут отражены доначисления равными долями до конца 2024 года, то есть на 10 месяцев.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, в случае нарушения данных требований собственникам необходимо обращаться в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области через портал ГИС ЖКХ по ссылке: dom.gosuslugi.ru, почтой и лично по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18, а также на «горячую линию ЖКХ» по номеру 8 (800) 250-78-25 (ежедневно с 8 до 21 часов).

Фото: https://gov-murman.ru