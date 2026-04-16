Жителям Мурманской области вернут более 530 млн рублей за отопление

В апреле часть жителей Мурманской области получила квитанции с традиционными перерасчётами за отопление, потреблённое в прошлом году. Из более чем 6 тысяч многоквартирных домов корректировка затронула 1620. Из них возврат денежных средств произведён жителям 1417 домов, а доначисление – 203.

При этом сумма корректировок в пользу жителей составила 530,4 млн рублей, а дополнительно начислено 25,1 млн рублей. Небольшое количество охваченного перерасчётами жилфонда объясняется тем, что они производятся в домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта.

«Перерасчёт платы за отопление проводится в первом квартале каждого нового года. Он является разницей между фактическим объёмом потребления тепловой энергии, учтённым общедомовым прибором учёта, и объёмом потребления, предъявленным потребителям в течение года. Конкретная сумма перерасчёта зависит от площади квартиры, то есть рассчитывается на квадратный метр её площади», – поясняет министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Обратиться в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области можно через портал ГИС ЖКХ по ссылке dom.gosuslugi.ru , почтой или лично по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18 (каб. 108). К обращению необходимо приложить копии квитанций.