Жителям Первомайского округа Мурманска придётся пережить вторую ночь без отопления и горячего водоснабжения

Как сообщает Мурманская ТЭЦ, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в период с 23.00 4 февраля до 7.00 5 февраля будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в жилых домах, административных зданиях и социально значимых объектах Первомайского административного округа, находящихся в зоне теплоснабжения Южной котельной.

Список отключаемых домов:

просп. Кольский,  107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151а, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 178, 186, 188, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 154, 156, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3, 91/1, 91/2, 91/3, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 65, 67, 69, 114/1, 128, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 108/1, 108/2, 108/3, 102, 58, 100, 88, 86, 84, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 60, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 31, 33, 46, 44, 42, 38, 36, 34, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 14, 12, 10, 8, 8б, 158, 89, 138а, 77, 81, 83, 120, 112, 114а, 114, 118, 134, 110, 64, 22, 24а, 27, 27а, 29, 8а, 4а, 108/4, 160а, 95а, 140а, 140б, 82, 93, 148, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 166,

ул. Копытова,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;

ул. Героев Рыбачьего,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/1, 35/2, 35/2, 35/3, 35/3, 36, 37, 37а, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

ул. Бондарная,  1, 5, 7а, 8, 9, 10а, 12, 12а, 14, 16, 22, 28, 32, 34;

ул. Первомайская, 2, 4, 18, 22, 24;

ул. Шевченко, 1а, 6а, 7а, 7б, 8, 10, 11, 11а, 14а, 15, 16а, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34;

ул. Щербакова, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34;

ул. Бабикова, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16;

ул. Шабалина, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

ул. Фадеев Ручей, 11, 13, 19, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 36, 38;

ул. Баумана, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43/1, 43/2, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 59, 65

ул. Бочкова, 1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 23, 25;

ул. Достоевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 корп. 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

ул. Крупской, 1, 2, 2а, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62, 64, 66, 68;

ул. Прибрежная, 17/1;

ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 18, 14а;

пр-д Ледокольный, 17, 19, 21, 2, 27, 29, 31, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 23;

пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4а, 5;

ул. Молодёжный, 16, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 1;

ул. Космодемьянской,  15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, 7, 9, 11, 1, 23а, 34, 2а, 3, 13;

ул. Спартака, 11, 13;

ул. Морская, 11, 7, 5, 3, 1, 3, 9, 3а;

ул. Ломоносова, 21/10, 19, 17/1, 17/2, 1/13, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

ул. Долина Уюта, 6;

ул. Пономарева, 9/3, 9/4, 9/5, 1/1б, 3, 5, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 4а, 4, 5а;

ул. Кошевого, 24, 22, 20, 18, 16/1, 16/2, 14/1, 14/2, 12/1, 12/2, 10, 8, 6/1, 6/2, 4, 5, 3, 12а;

ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 7;

пр-д Лыжный, 6, 14, 8;

ул. Орликовой, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 39, 22, 27, 35, 42;

ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8;

ул. Чапаева, 10;

ул. Фурманова, 15;

ул. Кривошеева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

ул. Северная, 1.

За период отсутствия услуги будет произведён перерасчёт, сообщает Мурманская ТЭЦ.

