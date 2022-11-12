Мурманская область. Арктика (16+)12.11.22 08:15
Жителям района Дровяное питьевую воду подвезут в цистернах
Жителям района Дровяное города Мурманска рекомендуется не использовать воду, подаваемую из источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения из озера Первое через централизованную сеть для питья, приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.
Как сообщает администрация города Мурманска, установлен график подвоза воды в цистерне:
ул. Смирнова - с 21.00 до 09.00;
ул. Прибрежная - с 9.00 до 11.00;
ул. Гарнизонная - с 11.00 до 13.00;
ул. Смирнова - с 13.00 до 15.00;
ул. Прибрежная - с 15.00 до 17.00;
ул. Гарнизонная - с 17.00 до 18.00;
ул. Смирнова - с 18.00 до 19.00;
ул. Прибрежная - с 19.00 до 20.00;
ул. Гарнизонная -с 20.00 до 21.00.
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