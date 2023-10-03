Жителям региона предлагают ознакомиться с новым дизайн-проектом благоустройства площади Пять Углов4 октября в Мурманске состоится проверка системы оповещения
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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.23 11:00

Жителям региона предлагают ознакомиться с новым дизайн-проектом благоустройства площади Пять Углов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, жители Мурманской области могут ознакомиться с дизайн-проектом благоустройства главной площади региона – Пять Углов, который был доработан с учётом пожеланий самих жителей. 

«С сегодняшнего дня на портале «Наш Север» можно ознакомиться с новым дизайн-проектом благоустройства площади Пять углов и поддержать этот масштабный проект. Изменения в концепцию были внесены на основе предложений мурманчан, которые активно приняли участие в обсуждениях в августе этого года, предлагали свои решения, высказывали за и против. А также более 200 человек передали свои пожелания с помощью анкеты», – сообщила на оперативном совещании заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

С 2 по 15 октября на информационном портале «Наш Север» в разделе голосования представлена визуализация проекта. Из самых ярких и заметных новшеств в ней присутствует фонтан, о котором чаще всего просили жители.

В начале августа в Мурманске прошёл ряд встреч с жителями. В течение нескольких дней они принимали участие в стратегической сессии, в рамках которой предлагали свои идеи по дополнению концепции.

Кроме фонтана, мурманчане упоминали о необходимости установки на площади информационного туристического центра, качелей, обустройства уличной мебели для маломобильных граждан, проекционного оборудования, точек общественного питания, объединения пространства в единое целое, отдельного санитарного узла с пеленальной комнатой. Эти и ещё ряд решений уже нашли своё отражение в новом дизайн-проекте.

«Мы видим, что запрос на благоустройство, преображение этого пространства у жителей очень высокий. Мы максимально постарались учесть все их пожелания. Естественно, так как это дизайн-проект, решения ещё могут вноситься, а проект видоизменяться на стадии проектирования – следующем этапе. Но все желаемые изменения мы зафиксировали и будем стараться их реализовать», – отметила директор Центра городского развития Мурманской области Валентина Миронова.   

Ознакомиться с проектом и поддержать его можно на портале «Наш Север» до 15 октября, отмечает  Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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