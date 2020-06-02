Жителям региона рекомендуют перед применением кипятить питьевую воду

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в Кандалакшском и Терском районе, городе Полярные Зори проводится мониторинг за системами центрального водоснабжения, качеством водопроводной воды, подаваемой населению в рамках СГМ, а также по данным производственного контроля (ПК) и государственного надзора на поднадзорных территориях.

По результатам исследований проб питьевой воды, отобранных в течение мая текущего года в рамках проведения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (СГМ) и производственного контроля качества питьевой воды после водоподготовки не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «цветность» в нп. Белое море, значительное ухудшения качества воды по показателю «цветность» не отмечено. Населению перед применением необходимо кипятить питьевую воду.

А в это время Роскачество сообщает, что вода из-под крана не дотягивает до опережающих требований стандарта и может негативно влиять на организм, говорится в сообщении организации.

Качество водопроводной воды в стране полностью соответствует нормативам СанПиН (санитарные правила и нормы), но в целом уступает качеству бутилированной и «не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды»: в частности, речь идёт о содержании нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности, указывают в Роскачестве. «Повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды может негативно влиять на организм», - говорится в сообщении.

Исследование питьевой упакованной воды по всей России проводится по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и будет постепенно пополняться новыми торговыми марками.