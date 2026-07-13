Жителям России – о людях Арктики: правительство Мурманской области заключило соглашение с «Дзеном»

В конце прошлой недели в Центре научно-технологического творчества «Родина» состоялось большое событие - губернатор Мурманской области Андрей Чибис и управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников заключили соглашение об информационном сотрудничестве. Партнёрство позволит масштабно рассказывать о важных общественных, экономических и культурных проектах нашего региона на самую широкую аудиторию.

В рамках совместных проектов федеральная аудитория платформы и сами северяне смогут больше узнавать об Арктике, возможностях Мурманской области для жизни, работы и путешествий, а значимых проектах, которые реализуются на территории региона.

«Совместный проект правительства Мурманской области и платформы «Дзен» - это дополнительная возможность для каждого северянина по-новому взглянуть на родной край, узнать больше о том, как развивается Мурманская область. Уверен, что этот проект поможет нам всем испытать искреннюю гордость за регион, в котором мы живём, и ещё раз убедиться: на Севере — жить! Также особенно ценно, что через сотрудничество с «Дзеном» о нашем регионе будут узнавать новые люди, буквально вся страна», - сказал Андрей Чибис.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, как сегодня живёт и развивается Мурманская область - территория, которая всегда имела огромное значение для всей страны. И сегодня её роль только возрастает. Это очень важно для федеральной аудитории, и мы готовы доносить это через нашу платформу. Мы можем подавать интересные новости под разными углами, просто и доступно», — сказал Александр Толокольников, управляющий директор Дзена.

Затем гостям мероприятия представили документальный проект «Люди Арктики», созданный платформой «Дзен» при поддержке правительства Мурманской области.

Проект показывает жизнь за полярным кругом изнутри и рассказывает о героях: об их выборе, мотивации, эмоциях и глубокой связи с регионом. Среди героев фильма - жители Мурманской области: капитан маломерного судна, учитель истории, пожарный МЧС и гид по Кольскому полуострову.

Через личные истории «Люди Арктики» помогают по-новому увидеть Север - как территорию возможностей, развития и качественной жизни, куда хочется приезжать, работать и оставаться.

В дополнение к основным проектам, в рамках премьеры была представлена серия тематических комиксов, созданных платформой «Дзен» совместно с художником Евгением Зубковым. Вдохновленные героями и арктической эстетикой фильма «Люди Арктики», комиксы в авторской стилистике стали ярким визуальным дополнением проекта, позволив по-новому взглянуть на истории северян и уникальную атмосферу Заполярья. Печатные версии комиксов были доступны гостям мероприятия. Кроме того, в ближайшее время тематический мерч проекта появится в продаже в туристско-информационных центрах, а также его можно будет получить за баллы активности в каталоге на портале «Наш Север».

Проект «Люди Арктики» продолжает серию инициатив «Дзена», направленных на популяризацию Арктики и поддержку регионального развития, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571020/#&gid=1&pid=18